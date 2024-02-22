CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,8 oldu

Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,8 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,8 seviyesinde belirlendi.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 13:34

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 13:34

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,8'e indi. TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,4 düştü.

Piyasa beklentileri, ocakta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,8, aylık yüzde eksi 0,4 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

AB'de de aralıkta yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3,1'e geriledi. AB'de TÜFE, ocakta aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,73 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 1,13 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,53 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,62 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ocakta Romanya'da yüzde 7,3, Estonya'da yüzde 5, Hırvatistan'da yüzde 4,8, Polonya'da yüzde 4,5, Slovakya'da yüzde 4,4, Avusturya'da yüzde 4,3, Bulgaristan'da yüzde 4, Macaristan ve Malta'da yüzde 3,7, İspanya'da yüzde 3,5 ve İsveç'te yüzde 3,4 olarak belirlendi.

İlginizi Çekebilir
Yurt içinde gözler TCMB’nin para politikası kararlarına çevrildi Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi 22 Şubat 2024 09:05
BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: EPDK’nın açıklaması sonrası çifte indirim! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: EPDK'nın açıklaması sonrası çifte indirim! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 22 Şubat 2024 09:03
Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor! İşte 2024 Ziraat, Akbank, Garanti ve İş Bankası dahil en yüksek banka promosyonu 21 Şubat 2024 18:26
ABD’de mortgage faizleri yeniden yüzde 7’nin üzerinde ABD'de mortgage faizleri yeniden yüzde 7'nin üzerinde 21 Şubat 2024 17:37
OECD ülkelerinde zayıf büyüme OECD ülkelerinde zayıf büyüme 21 Şubat 2024 17:32
Türk bankaları 2023’te ne kadar kar elde etti? Türk bankaları 2023'te ne kadar kar elde etti? 21 Şubat 2024 15:02
TCMB’nin TL depo alım ihalesine 20 milyar liralık teklif TCMB'nin TL depo alım ihalesine 20 milyar liralık teklif 21 Şubat 2024 12:32
Rusya’dan Afrika’ya bedelsiz tahıl sevkiyatı Rusya'dan Afrika'ya bedelsiz tahıl sevkiyatı 21 Şubat 2024 12:26
Tarımsal girdi fiyatları aralık ayında arttı Tarımsal girdi fiyatları aralık ayında arttı 21 Şubat 2024 11:28
Brent petrol neleri fiyatlıyor? Brent petrol neleri fiyatlıyor? 21 Şubat 2024 10:37
Çinli bankalardan konut sektörüne destek Çinli bankalardan konut sektörüne destek 21 Şubat 2024 10:28
Japonya’nın ihracatında beklenmedik artış Japonya'nın ihracatında beklenmedik artış 21 Şubat 2024 10:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,32
%0,7319
BORSA
1.004,10
%0,4095
ALTIN
1.003,54
%0,3535
DOLAR
1.000,60
%0,0596
EURO
1.033,97
%3,3972
BORSA
1.044,24
%4,4242
ALTIN
1.079,13
%7,9129
DOLAR
1.072,80
%7,2797
EURO
1.173,02
%17,3019
BORSA
1.106,17
%10,6172
ALTIN
1.089,67
%8,9672
DOLAR
1.099,84
%9,9836
EURO
1.821,63
%82,1629
BORSA
1.868,84
%86,8844
ALTIN
1.669,61
%66,9607
DOLAR
1.699,55
%69,9545
EURO
BİST En Aktif Hisseler