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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi geriledi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1 düştü.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 14:12

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 14:12

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 azaldı.

AB'de de inşaat üretimi, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 1, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 geriledi.

AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 3,8 ile Çekya'da, yüzde 2,9 ile Almanya'da ve yüzde 2,6 ile Macaristan'da kaydedildi.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Macaristan'da yüzde 12,8, Finlandiya'da yüzde 6,9 ve Çekya'da yüzde 6,5 azaldı.

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