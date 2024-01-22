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Avro Bölgesinde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 89,9 oldu

Avro Bölgesinde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 89,9 seviyesinde belirlendi.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 14:31

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 14:31

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin 2023 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesinde ikinci çeyrekte yüzde 90,3 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 89,9'e geriledi.

AB'de ise ikinci çeyrekte yüzde 83 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı üçüncü çeyrekte yüzde 82,6 seviyesinde ölçüldü.

Söz konusu oran 2022'nin üçüncü çeyreğinde AB'de yüzde 84,6, Avro Bölgesinde yüzde 92,2 olarak tespit edilmişti.

Öte yandan toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 12 trilyon 716 milyar avro, AB'de de 13 trilyon 784 milyar avro seviyesini buldu.

YUNANİSTAN EN YÜKSEK BORÇ ORANINA SAHİP

AB üyesi ülkeler arasında 2023 yılının üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 165,5 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 140,6 ile İtalya, yüzde 111,9 ile Fransa, yüzde 109,8 ile İspanya, yüzde 108 ile Belçika ve yüzde 107,5 ile Portekiz izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 18,2 ile Estonya, yüzde 21 ile Bulgaristan, yüzde 25,7 ile Lüksemburg, yüzde 29,7 ile İsveç ve yüzde 30,1 ile Danimarka olarak belirlendi.

BÜTÇE AÇIĞI

AB'de geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 2,8 seviyesini buldu.

Avro Bölgesi'nde de bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 3'ten yüzde 2,8'e geriledi.

AB ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 7 ile Slovakya, yüzde 6,6 ile Bulgaristan, yüzde 5,7 ile Macaristan, yüzde 5,5 ile Polonya, yüzde 5 ile Letonya, yüzde 4,8 ile Fransa, yüzde 4,3 ile İspanya, yüzde 4,2 ile Romanya, yüzde 4,1 ile Belçika, yüzde 4 ile Slovenya, yüzde 3,9 ile Avusturya, yüzde 3,2 ile Estonya, yüzde 3,1 ile Çekya oldu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.

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