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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Kasım ayında düşüş gösterdi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 4,1 ile Yunanistan’da görüldü.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2024 14:26

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2024 14:26

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yıl kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 0,3, Kasım 2022'ye göre de yüzde 6,8 geriledi.

AB'de ise sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 gerileme gösterdi.

Kasımda, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 4,1 ile Yunanistan'da, yüzde 4 ile Slovakya'da ve yüzde 3,8 ile Belçika'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 30,4 ile İrlanda'da, yüzde 11,6 ile Belçika'da ve yüzde 10,9 ile Bulgaristan'da kaydedildi.

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