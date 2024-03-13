CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sert düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sert düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 geriledi.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 13:55

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 13:55

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında aralık ayına göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,7 düştü.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 2,9 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB'de ise sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 5,7 geriledi.

Ocakta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 29 ile İrlanda'da, yüzde 9,4 ile Malta'da ve yüzde 6,6 ile Estonya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 34,1 ile İrlanda'da, yüzde 8,6 ile Estonya'da ve yüzde 7,6, ile Bulgaristan'da tespit edildi.

İlginizi Çekebilir
Wolfe Research: Fed ABD ekonomisinin ısınmasına izin vermeye istekli Wolfe Research: Fed ABD ekonomisinin ısınmasına izin vermeye istekli 13 Mart 2024 08:54
Çin’in tüketim malları üreticileri daha fazla destekten yararlanabilir Çin'in tüketim malları üreticileri daha fazla destekten yararlanabilir 13 Mart 2024 08:52
ECB üyesi Wunsch: Faiz indirimi için harekete geçilmeli ECB üyesi Wunsch: Faiz indirimi için harekete geçilmeli 13 Mart 2024 08:51
ABD’de federal bütçe milyarlarca dolar açık verdi ABD'de federal bütçe milyarlarca dolar açık verdi 13 Mart 2024 08:47
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması 13 Mart 2024 08:45
API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi 13 Mart 2024 08:42
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 13 Mart 2024 09:15
OPEC’in petrol üretimi artış gösterdi OPEC'in petrol üretimi artış gösterdi 12 Mart 2024 16:29
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 13 Mart 2024 10:01
ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi 12 Mart 2024 15:37
İngiltere’de işsizlik sabit kaldı İngiltere'de işsizlik sabit kaldı 12 Mart 2024 13:39
Boeing, Türkiye’de yeni işbirliklerine odaklanıyor Boeing, Türkiye'de yeni işbirliklerine odaklanıyor 12 Mart 2024 12:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,65
%0,1652
ALTIN
997,19
%-0,2809
EURO
995,42
%-0,4577
DOLAR
991,88
%-0,8118
BORSA
1.148,64
%14,8644
ALTIN
1.133,46
%13,3461
EURO
1.127,16
%12,716
DOLAR
1.015,22
%1,5224
BORSA
1.216,77
%21,6765
ALTIN
1.162,03
%16,2029
EURO
1.138,17
%13,8172
DOLAR
980,47
%-1,9529
BORSA
2.055,69
%105,5687
ALTIN
1.795,65
%79,565
EURO
1.743,92
%74,3919
DOLAR
1.670,59
%67,0593
BORSA
BİST En Aktif Hisseler