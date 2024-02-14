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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı.

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2024 15:32

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2024 15:32

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, AB ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yıl aralık ayında kasıma göre yüzde 2,6, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,1 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Öte yandan, 2023 genelinde ortalama sanayi üretimi ise bir önceki yıla kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 2,4, AB'de ise yüzde 2 geriledi.

Aralıkta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 7,4 ile Slovenya'da, yüzde 4,3 ile Hırvatistan'da ve yüzde 2,7 ile Finlandiya'da gerçekleşti. En fazla artışın ise yüzde 23,5 ile İrlanda'da, yüzde 6,6 ile Hollanda'da ve yüzde 5,6, ile Danimarka'da olduğu belirlendi.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 10,2 ile Slovenya'da, yüzde 8,7 ile Macaristan'da ve yüzde 6,9 ile Bulgaristan'da kaydedildi. En fazla yükseliş yüzde 44,7 ile İrlanda, yüzde 6,7 ile Danimarka ve yüzde 5 ile Malta'da tespit edildi.

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