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Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları nisanda yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2026 13:30

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında yükselişini sürdürdü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, bölgede ÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,8 arttı.

Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

AB GENELİNDE ARTIŞ YÜZDE 0,7 OLDU

Avrupa Birliği genelinde ise üretici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 4,9 yükseldi.

Üretici fiyatlarındaki artış, Avrupa ekonomisinde maliyet baskılarının sürdüğüne işaret ederken, enflasyon görünümü açısından da yakından takip ediliyor.

AYLIK ARTIŞTA DANİMARKA İLK SIRADA

AB ülkeleri arasında nisanda aylık bazda üretici fiyatlarının en fazla yükseldiği ülkeler Danimarka, Hırvatistan ve Belçika oldu.

Danimarka'da ÜFE yüzde 3, Hırvatistan'da yüzde 2,7 ve Belçika'da yüzde 2,4 arttı.

Aynı dönemde Fransa'da yüzde 2,1, Estonya'da yüzde 0,8 ve İsveç'te yüzde 0,3 oranında gerileme kaydedildi.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ BULGARİSTAN'DA

Yıllık bazda üretici fiyatlarının en hızlı yükseldiği ülke yüzde 14,5 ile Bulgaristan oldu.

Bulgaristan'ı yüzde 13,1 ile Litvanya ve yüzde 11,5 ile Romanya takip etti.

Öte yandan yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 3,7, Estonya'da yüzde 1,2, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 0,7 ve Letonya'da yüzde 0,6 geriledi.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ AÇISINDAN YAKINDAN İZLENİYOR

Üretici fiyatlarındaki değişim, şirketlerin üretim maliyetlerini yansıttığı için tüketici enflasyonuna yönelik öncü göstergeler arasında yer alıyor.

Nisan ayında açıklanan veriler, Avro Bölgesi'nde maliyet baskılarının devam ettiğini ve fiyatlama davranışlarının Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararları açısından önemini koruduğunu ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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