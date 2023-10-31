CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 14:01

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 14:01

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde 2,9 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, ekimde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olması yönündeydi.

Yıllık enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4,6 ile hizmetler, yüzde 3,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,1 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Slovakya'da yüzde 7,8, Hırvatistan'da 6,7, Slovenya'da 6,6, Estonya'da 5, Avusturya'da 4,9, Fransa'da 4,5, İspanya'da 3,5, Almanya'da 3, İtalya'da 1,9, Hollanda'da yüzde -1, Belçika'da yüzde -1,7 olarak belirlendi.

İlginizi Çekebilir
Bankacılık sektörünün aktifleri 21 trilyon lirayı aştı Bankacılık sektörünün aktifleri 21 trilyon lirayı aştı 30 Ekim 2023 15:06
Almanya ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü Almanya ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü 30 Ekim 2023 14:27
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 30 Ekim 2023 13:50
MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Türkiye o rakama kilitlendi! Asgari ücret dahil bütün maaşlar artacak MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Türkiye o rakama kilitlendi! Asgari ücret dahil bütün maaşlar artacak 30 Ekim 2023 13:47
Japon hükümeti Orta Doğu’daki gerilimden tedirgin Japon hükümeti Orta Doğu'daki gerilimden tedirgin 30 Ekim 2023 13:41
Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? 30 Ekim 2023 13:23
Fed faizi yeniden sabit tutabilir Fed faizi yeniden sabit tutabilir 30 Ekim 2023 13:19
ECB üyesinden faiz açıklaması: Artış beklemiyorum ECB üyesinden faiz açıklaması: Artış beklemiyorum 30 Ekim 2023 13:13
Avrupa gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı Avrupa gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı 30 Ekim 2023 12:35
Artan jeopolitik riskler emtiada yükselişi destekliyor Artan jeopolitik riskler emtiada yükselişi destekliyor 30 Ekim 2023 12:28
Avrupa ülkeleri enerji ve gıda tasarrufunu sürdürecek Avrupa ülkeleri enerji ve gıda tasarrufunu sürdürecek 30 Ekim 2023 11:08
Brent petrolde Fed etkisi Brent petrolde Fed etkisi 30 Ekim 2023 09:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,34
%0,3344
EURO
1.001,77
%0,1774
DOLAR
1.000,94
%0,0942
ALTIN
997,29
%-0,2708
BORSA
1.005,70
%0,5699
EURO
1.003,20
%0,3198
DOLAR
991,54
%-0,846
ALTIN
992,46
%-0,7539
BORSA
1.043,48
%4,3478
EURO
1.032,18
%3,2176
DOLAR
1.090,04
%9,0044
ALTIN
922,86
%-7,7143
BORSA
1.626,02
%62,6016
EURO
1.512,86
%51,2862
DOLAR
1.830,23
%83,0234
ALTIN
1.982,99
%98,2985
BORSA
BİST En Aktif Hisseler