Avrupa Birliği, Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek istiyor

AB Komisyonu, Hindistan ile ilişkileri daha üst seviyeye taşımak için hazırladığı yeni stratejinin detaylarını açıkladı.

Stratejiye göre, AB ve Hindistan arasında ticaret ve yatırımlar artırılacak.

Ticari bağların güçlendirilmesi için özellikle devam eden serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenecek.

Tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, kritik yeni teknolojilerin teşvik edilmesi ve dijital konulardaki etkileşimin artırılması sağlanacak. İki taraf ekonomik güvenliklerini ortak biçimde güçlendirecek.

Güvenlik ve savunma alanında işbirliği de artırılacak. Kriz yönetimi, deniz güvenliği, siber savunma ve terörle mücadele de dahil olmak üzere özellikle stratejik alanlarda istişareler ve ortak girişimler çoğaltılacak. Bu alanlarda üretim ve teknolojik yeteneklerin artırılması, tedarik zincirlerinin güvence altına alınması ve inovasyonun teşvik edilmesine odaklanarak savunma sanayi işbirliği teşvik edilecek.

Hibrit tehditlerin ele alınması, uzay güvenliği ve "Rusya'nın gölge filosu" ile yaptırımlar konusundaki görüşmeler de yoğunlaştırılacak.

AB ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri, ilk olarak 2007 yılında başlatılmış ancak 2013'te askıya alınmıştı. 2022'de ticaret anlaşması müzakerelerine yeniden başlama kararı alınmıştı.