Avrupa'da kişi başı gıda israfı 130 kilograma ulaştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin gıda israfına ilişkin 2023 yılı verilerini yayımladı.

Verilere göre, birlik üyesi ülkelerde 2022 yılında 57,8 milyon ton olan toplam gıda atığı miktarı 2023 yılında yüzde 0,7 artış kaydederek 58,2 milyon tona çıktı.

Böylece, Avrupalıların kişi başına gıda israfı 2023 yılında 130 kilograma ulaştı.

Gıda israfının yüzde 53'üne tekabül eden kişi başı 69 kilogramlık kısmını hane halkları gerçekleştirdi.

İsrafın yüzde 47'si de gıda ürünleri ile içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı.