CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avustralya'da hane halkı harcamaları beklentilerden zayıf kaldı

Avustralya'da hane halkı harcamaları beklentilerden zayıf kaldı

Avustralya'da hane halkı harcamalarının beklentilerden zayıf kaldığı açıklandı.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2025 09:28

Avustralya'da hane halkı harcamaları, tüketicilerin hizmetlere yönelik harcamalarını azaltmasıyla Haziran ayında beklenenden daha zayıf gerçekleşti.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilerine göre, satışlar Mayıs ayında %1 artışın ardından %0,5 arttı ve %0,8'lik artış beklentisiyle karşılaştırıldığında daha düşük kaldı.

Harcamalar bir yıl öncesine göre de %4,8 artarak ekonomistlerin %4,9'luk tahmininin hemen altında gerçekleşti.

ABS İş İstatistikleri Başkanı Robert Ewing yaptığı açıklamada, "İnsanların daha fazla mal satın alması genel artışa yol açtı. Bu arada, hizmetlere yapılan harcamalar iki aylık büyümenin ardından %0,5 düştü." dedi.

Veriler, Avustralya Merkez Bankası'nın geçen ay piyasaları ve ekonomistleri şok eden %3,85'lik faiz indirimi kararının ardından gelecek hafta faiz oranlarını düşürmesinin beklenmesi öncesinde geldi. Banka, hane halkı harcamalarına ilişkin görünümün temel belirsizlik olduğunu defalarca vurguladı ve ikinci çeyrek göstergelerinin tüketimin beklenenden biraz daha zayıf olduğunu gösterdiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
ABD ve Pakistan petrol rezervlerini geliştirmek üzere anlaşma imzaladı ABD ve Pakistan petrol rezervlerini geliştirmek üzere anlaşma imzaladı 31 Temmuz 2025 09:00
Beyaz Saray: Bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı alındı Beyaz Saray: Bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı alındı 31 Temmuz 2025 08:56
ABD’de özel sektör istihdamı beklentileri aştı ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı 30 Temmuz 2025 16:08
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 30 Temmuz 2025 16:03
Bankacılık sektörünün net karı 422,5 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün net karı 422,5 milyar lira oldu 30 Temmuz 2025 15:01
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 30 Temmuz 2025 13:29
Brent petrolde düşüş yaşanıyor Brent petrolde düşüş yaşanıyor 30 Temmuz 2025 10:33
Bessent: Gümrük vergilerinin yol açacağı aksaklıklar yönetilebilir Bessent: Gümrük vergilerinin yol açacağı aksaklıklar yönetilebilir 30 Temmuz 2025 09:06
UBS beklentilerin üzerinde kar açıkladı UBS beklentilerin üzerinde kar açıkladı 30 Temmuz 2025 09:03
Trump, G20 zirvesine katılmayabileceğini söyledi Trump, G20 zirvesine katılmayabileceğini söyledi 30 Temmuz 2025 09:01
ABD’de konut fiyatlarının artış hızı yavaşladı ABD'de konut fiyatlarının artış hızı yavaşladı 29 Temmuz 2025 16:34
Gazprom yılın ilk yarısında 10,8 milyar ruble zarar etti Gazprom yılın ilk yarısında 10,8 milyar ruble zarar etti 29 Temmuz 2025 13:30
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler