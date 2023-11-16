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Avustralya'da işsizlik oranı yükseldi

Avustralya'da işsizlik oranı Ekim ayında yükseldi ve Aralık ayında olası bir faiz artırım ihtimalini azalttı.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 09:22

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 09:22

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı, istihdamda yaşanan artışa rağmen yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye çıktı. Piyasalarda beklenti de işsizlik oranının yüzde 3,7'ye geleceği yönündeydi.

İstihdamda artış 55 bin ile piyasa beklentilerinin neredeyse üç katı seviyede gerçekleşti. Analistler istihdamda 20 bin artış tahmin ediyorlardı. Tam zamanlı istihdam 17 bin artarken, yarı zamanlı istihdam artışı 38 bin seviyesinde açıklandı.

İstihdamda ve ücretlerdeki artışın Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Aralık ayında faiz artışına yetmeyeceği düşünülüyor. RBA'nın Ocak ayı sonunda açıklanacak son çeyrek enflasyon rakamlarına göre yeni yılın ilk toplantısında hareketini oluşturacağı tahmin ediliyor.

RBA, Haziran ayından bu yana ilk kez geçen hafta faiz oranlarını artırdı ve enflasyon baskılarının dirençli kalması halinde daha fazla artış ihtimalini açık bıraktı. Merkez bankası ayrıca 2024 ve 2025 enflasyon tahminlerini de yukarı revize etti.

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