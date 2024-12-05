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Bitcoin 100 bin doları aştı

Dünya piyasalarında üzerinde en çok işlem yapılan kripto paralardan olan Bitcoin, ABD Başkanı Trump’ın destekleri ile 100 bin dolar eşiğini aştı.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2024 15:52

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2024 15:54

Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğa oturmasının ardından kripto para piyasaları hareketli günler geçiriyor. Trump'ın ekibinde kripto dostu isimlere yer vermesi Bitcoin'i rekor seviyelere taşıdı.

REKOR SEVİYELERE YÜKSELDİ

Trump'ın SEC'in başına Paul Atkins'i aday göstereceğini kendi sosyal medya platformu üzerinden teyit etmesinin ardından hızlanan alımlarla Bitcoin fiyatı 103 bin 539,99 dolara kadar yükseldi.

BİTCOİN DİJİTAL ALTINDIR

Satoshi Capital Advisors'ın kurucusu ve CEO'su Josiah Hernandez, "İnsanlar bitcoin'e yatırım yapmak ve onu elde tutmak için en az direnç ve en büyük aşinalık yolunu takip etme eğiliminde olacaklar, bu da bu geleneksel araçları kullanmak anlamına geliyor. Günün sonunda, çoğu insan için bitcoin'in temel yatırım tezi üzerinde önemli bir olumsuz etkisi yok, bitcoin dijital altındır." değerlendirmesini yaptı.

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