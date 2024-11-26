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Bitcoin fiyatları kar satışlarıyla düşüşe geçti

Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle ralliye giren Bitcoin, gelen kar satışları ile 93 bin doların altına geriledi

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2024 14:08

Donald Trump etkisiyle rekor seviyeleri gören ve uzmanların yıl sonuna kadar 100 bin doları geçebileceğini ifade ettikleri Bitcoit değer kaybetti. Fiyatlardaki gerilemede kar satışları etkili oldu.

KAYIP YÜZDE 5'İ AŞTI

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, yatırımcıların önemli kar satışlarının etkisiyle 93 bin doların altında düştü. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 5,41 azalarak 3 trilyon 200 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yatırımcıların kar alımlarıyla yüzde 5'ten fazla düşerek 93 bin doların altına indi. TSİ 13.38 itibarıyla 92 bin 963 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 1,30'a geriledi.

ETHEREUM DA GERİLEDİ

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 99 bin 588 dolarla 22 Kasım'da kaydeden Bitcoin'in fiyatında 4 gündeki düşüş yüzde 7'yi aştı. Son haftalarda Donald Trump'ın yönetimi altında daha dostane bir düzenleyici ortam söz konusu yükselişte etkili olmuştu.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 350 dolar seviyesine geriledi. Analistler, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk gün Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara ithalat vergisi ve Çin'den gelen mallara ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından yatırımcıların risk iştahının azaldığını belirterek, bu durumun kripto para piyasalarına da yansıdığını ifade etti.

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