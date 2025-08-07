BoE Başkanı Bailey, politika faizine ilişkin belirsizliklere karşı uyardı

CANLI BORSA
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, politika faiz patikasının aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, "Ancak, yine de faizin gidişatı konusunda şu anda gerçek bir belirsizlik olduğunu söylemeliyim. Bu patika daha belirsiz hale geldi." dedi.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2025 16:58

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bugün politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e indirmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında, son aylarda yurt içi fiyat ve ücret baskılarının genel olarak azalmaya devam ettiğini ve bu durumun da bugün politika faizini düşürmek için bir adım daha atmalarını sağladığını söyledi.

Öte yandan enflasyonda bir artış eğilimi görüldüğünü ancak bu artışın kalıcı olmayacağını düşünmek için geçerli nedenler olduğunu dile getiren Bailey, "Bizim görevimiz, bu geçici faktörler ortadan kalktığında enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlamak. Bu nedenle, banka politika faizini çok hızlı veya çok fazla düşürmememiz, önemli olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Bailey, politika faizinin yönü konusunda, "Politika faizinin patikası, aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Ancak, yine de faizin gidişatı konusunda şu anda gerçek bir belirsizlik olduğunu söylemeliyim. Bu patika daha belirsiz hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik büyümeye yönelik beklentileri de değerlendiren Bailey, İngiltere ekonomisinde resesyona ilişkin bir endişeleri olmadığını kaydetti.

Bailey, ekonomiyi etkileyen "yüksek seviyede bir belirsizlik" olduğunu ve bunun işletmelerin yatırım kararlarına yansıdığına işaret ederek, bu belirsizliğin bazı şirketleri uzun vadeli kararlar almaktan vazgeçirebileceğini dile getirdi.

"FED BAŞKANI POWELL'E ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'e ilişkin açıklamaları sorulan Bailey, "ABD'deki gelişmeler ve ABD yönetiminin politikaları hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ancak, Powell çok yakın çalıştığım bir arkadaşım ve son derece dürüst bir adam. Onu çok iyi tanıyorum ve kendisine çok saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, BoE'nin politika faiz kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede geçen yılki genel seçimler sonrasında faizin 5 kez düşürüldüğünü belirterek, şu anda İngiltere'de politika faizinin, son iki yılın en düşük seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

