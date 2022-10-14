BoJ açıkladı! Şu anda faiz artışı uygun değil

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ülkenin ekonomik ve fiyat koşulları göz önüne alındığında şu anda faiz artışının uygun olmayacağını söyledi.

"JAPON EKONOMİSİNİN TOPARLANMA HIZI ABD GİBİ ÜLKELERE ORANLA YAVAŞ"

Washington'daki G20 finans liderleri toplantısından sonra bir konferansta konuşan Kuroda, "Japon ekonomisi Covid-19 pandemisinin yaralarından çıkıyor ama toparlanma hızı ABD gibi ülkelere oranla yavaş" dedi.