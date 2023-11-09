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BOJ Başkanı: Enflasyon hedefine ulaşacağız

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda yaptığı açıklamada, şirketlerin fiyat ve ücretleri artırma konusunda eskisinden daha aktif hale geldiğini belirterek, ülkenin %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma yolunda ilerleme kaydettiğine inandığının sinyalini verdi.

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2023 09:08

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2023 09:08

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda parlamentoya yaptığı konuşmada, ücret artışlarının genişleyip genişlemeyeceğinin ve firmaların fiyatları yükseltmeye başlayıp başlamayacağının BOJ'un enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşılıp ulaşılamayacağına karar vermede kilit rol oynayacağını söyledi.

"Trend enflasyonun kademeli olarak %2'ye yaklaşmasını bekliyoruz. Ancak fiyat hedefimize sürdürülebilir bir şekilde ulaşılabileceğine dair inancımız artana kadar beklemek istiyoruz" diyen Ueda, "O zamana kadar negatif faiz oranlarını ve getiri eğrisi kontrol çerçevesini sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ueda, BOJ'un negatif faiz oranlarını ve getiri eğrisi kontrolünü hangi sırayla sona erdirebileceğini söylemenin zor olduğunu, çünkü bunun o zamanki ekonomik ve finansal koşullara bağlı olacağını söyledi.

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