Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz oranlarının artırılmasının şu anda arzu edilen bir durum olmadığını, bunu yapmanın hali hazırda COVID-19 salgınını etkisinden toparlanmanın ortasında olan ekonomiye zarar vereceğini söyledi.

Kuroda, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Yüzde 2 enflasyon hedefimizi, ücret artışları ile birlikte başardığımızda, BOJ ultra gevşek politikadan bir çıkış stratejisini tartışmaya başlayabilir ve politika normalleştirmeye doğru ilerleyebilir" dedi.

BOJ'un gevşek para politikasını yüzde 2 enflasyon hedefi sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde başarılana kadar devam edeceğini ifade eden Kuroda, Japonya'da çekirdek enflasyonun büyük olasılıkla gelecek mali yılın ortasında yavaşlayacağını savundu.

Japonya'nın bir daha asla deflasyona geri dönmemesi için politika yanıtına biraz alan bırakılması gerektiğini ifade eden Kuroda, BOJ'un gerektiğinde negatif faizi derinleştirebileceğini de vurguladı.