BoJ Başkanı Kuroda: Getiri eğrisini daha esnek hale getirmeliyiz

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ'un getiri eğrisi kontrol politikasında ince ayarlar yapılmasının gelecekte bir seçenek olabileceğini, ancak şu anda bir değişiklik öngörmediklerini söyledi.

Parlamentoda konuşan Kuroda, "Eğer yüzde 2 enflasyon hedefinin başarılması ufukta görünür ise, getirisi eğrisi kontrolünü daha esnek yapmak bir seçenek haline gelebilir" dedi.

"GETİRİ EĞRİSİ ÜZERİNDE AŞAĞI YÖNLÜ BASKI SÜRDÜRÜLMELİ"

Ancak Kuroda, o noktaya gelinene kadar BOJ'un ultra düşük faiz oranlarını devam ettirmesi ve ekonomiyi desteklemek için tüm getiri eğrisi üzerinde aşağı yönlü baskıyı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında döviz kurlarının ekonominin temel göstergelerini yansıtır şekilde istikrarlı hareket etmesinin arzu edildiğini tekrarlayan Kuroda, G7 ve G20'nin keskin, tek taraflı kur hareketlerine yanıt verilmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını hatırlattı.