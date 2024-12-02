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BOJ Başkanı'ndan ücret eğilimleri açıklaması

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, ücret eğilimlerinin olası faiz artışları için kilit önemde olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2024 09:28

Son Güncelleme Tarihi 02 Aralık 2024 09:28

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, bir sonraki faiz artışlarının "ekonomik verilerin yolunda gitmesi anlamında yaklaştığını" söyledi. Nikkei gazetesinin haberihe göre, Ueda, "Mali 2025 shunto'sunun (bahar ücret müzakeresi) nasıl bir ivme yarattığını görmek istiyorum" diyerek ücret hareketlerini yakından takip etme niyetini tekrarladı.

Ueda ayrıca "ABD ekonomi politikasının görünümünde büyük bir soru işareti olduğunu" söyleyerek, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasıyla birlikte merkez bankasının faiz artırımlarında acele etmeyeceğini belirtti.

BOJ, bazı analistlerin faizleri mevcut %0,25'ten artırmasını beklediği 18-19 Aralık toplantısında politikasını gözden geçirecek.

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