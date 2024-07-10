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BOJ büyüme tahminini düşürdü

Japonya Merkez Bankası(BOJ), büyüme tahminini düşürerek enflasyonun hedef civarındaki kalacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 10 Temmuz 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 10 Temmuz 2024 09:03

Japonya Merkez Bankası'nın Temmuz ayında bu yılın ekonomik büyüme tahminini muhtemelen düşüreceği, ancak enflasyonun önümüzdeki yıllarda %2'lik hedefi civarında kalacağını öngördüğü ve bu ay faiz artırımı şansını canlı tuttu bildirildi.

Japonya Merkez Bankası 30-31 Temmuz'daki bir sonraki politika toplantısında yeni üç aylık büyüme ve fiyat tahminlerini açıklayacak ve faiz oranlarını mevcut sıfıra yakın seviyelerden yükseltip yükseltmemeyi tartışacak.

BOJ'un cari mali yıl için büyüme tahmininde hafif bir kesintiye gideceği, ancak 2025 ve 2026 mali yıllarına ilişkin GSYH tahminlerinde büyük bir değişiklik yapmayacağı ve ekonominin ılımlı bir toparlanma yolunda ilerlediği görüşüne bağlı kalacağı belirtildi.

BOJ, Nisan ayında yaptığı son tahminlerde ekonominin Mart 2025'te sona eren cari yılda %0,8 büyümesini, 2025 ve 2026 mali yıllarında ise %1,0'e genişlemesini bekliyordu.

Taze gıda ve enerji maliyetleri hariç bir endeksle ölçülen enflasyonun 2024 ve 2025 yıllarında %1,9'a ulaşması ve 2026 yılında %2,1'e yükselmesi bekleniyordu.

Kaynaklardan biri, "GSYH'nin notunun düşürülmesi geçmişte kaldı ve BOJ'un ekonomik değerlendirmesini çok fazla etkilemiyor," dedi ve bu görüş başka bir kaynak tarafından da tekrarlandı. İlk kaynak "Sonuç olarak, işler yolunda gidiyor" dedi.

BOJ'un 2027 yılı başına kadar enflasyonun %2'lik hedef etrafında kalacağı tahminini de kabaca koruyacağını söylediler.

Üçüncü bir kaynak ise "BOJ'un daha geniş fiyat trendine ilişkin görüşünü değiştirmesini gerektirecek çok fazla veri olmadı" dedi.

Kaynaklar konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştular.

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