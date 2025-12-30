Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 11.138,18 puana indi.

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2025 13:27

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,72 puan ve yüzde 0,11 düşüşle 11.138,18 puana indi.

Toplam işlem hacmi 48,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,02 ile ulaştırma, en çok düşen ise yüzde 5,54 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, yeni yıl tatili sebebiyle sığ seyreden piyasalar karışık bir seyir izlerken, gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında negatif bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.250 ve 11.350 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

