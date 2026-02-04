Brent 67,64 dolardan işlem görüyor

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,64 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 04 Şubat 2026 09:29

Son Güncelleme Tarihi 04 Şubat 2026 09:30

Dün 68,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 67,64 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,51 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı düşüşte, Washington ile Tahran arasında bu hafta yapılması planlanan görüşmelerin Orta Doğu'da artan arz kesintisi endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Şu anda onlarla (İran) müzakere ediyoruz." dedi.

Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen 2 yetkiliye dayandırdığı haberinde ise ABD ile İran arasında görüşmelerin cuma günü Umman'da yapılacağı öne sürüldü.

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

Orta Doğu'da artabilecek herhangi bir askeri hareketlilik bölgeden petrol arzının sekteye uğrama ihtimalini beraberinde getirirken, bu beklenti petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini kısıtlayan bir unsur oluyor.

STOKLARDA SERT DÜŞÜŞ TAHMİNİ

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 11 milyon 100 bin varil gerilediğini öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 700 bin varil artacağı yönündeydi. Beklenenin aksine stoklarda yaşanan sert düşüş, ABD'de talebin güçlü seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi.

Uzmanlara göre, bu sert düşüşte ABD genelinde üretimi aksatan soğuk hava koşullarının yanı sıra Meksika Körfezi kıyısından yapılan ihracatın sekteye uğraması da etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Brent petrolde teknik olarak 69,69 doların direnç, 60,85 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

