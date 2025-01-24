Brent petrol 77,64 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,64 dolardan işlem görüyor. Dün 78,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.17 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artarak 77,64 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,46 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) ABD'de petrol fiyatlarının arttığına işaret eden verilerinin ardından yükselişe geçti.

EIA'nın haftalık petrol raporuna göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 1 milyon varil azalarak 411 milyon 700 bin varile düştü. Beklentiler, stokların 1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ayrıca, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin de yaklaşık 4 bin varil düşerek 13 milyon 477 bin varil olduğu kaydedildi.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığına, arzın ise düştüğüne işaret eden veriler, petrol fiyatlarını destekledi.

Bunun yanı sıra, ABD yönetiminin Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatını hedef alan yaptırımlarını yoğunlaştırması, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatların üzerinde yukarı yönlü etki oluşturmaya devam ediyor.

ABD Hazine Bakanlığının 10 Ocak'ta Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmayı amaçlayan yeni yaptırımlarını açıklamasıyla Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi büyük petrol üreticileri yaptırım listesine alınırken, 30'dan fazla Rus enerji şirketi ve yöneticisi de bu kapsama dahil edilmişti.

Gazprom Neft ve Surgutneftegas'ın Rusya'nın toplam petrol ihracatında yaklaşık yüzde 20 paya sahip olduğu biliniyor.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel faiz indirimlerini destekler nitelikte açıklamaları, ülkede ekonomik hareketliliğin artarak talebi besleyeceği öngörülerini destekledi ve fiyatların artmasına yol açtı.

Trump, İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantılarına video konferans ile katıldığı sırada yaptığı açıklamasında Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol fiyatını düşürmesi gerektiğini belirtti.

Petrol fiyatının yanı sıra faizlere de değinen Trump, "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum. Aynı şekilde faizler, tüm dünyada düşmeli." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 82,06 doların direnç, 73,07 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.