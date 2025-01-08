Brent petrolün varil fiyatı 77,12 dolar

Dün 77,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artarak 77,12 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,12 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığına işaret eden verilerin ardından yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 22 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 250 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklarda beklentinin üzerinde düşüş olması, ülkede talebin güçlendiğine işaret ederek petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın atacağı adımlara ilişkin açıklamaları fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Trump'ın, dün yaptığı açıklamada, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima etmesi ve Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki söylemleri piyasalarda risk algısının artmasına sebep oldu.

Söz konusu açıklamaların uygulanacak olası tarifelerin ABD'de enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine yılın ikinci yarısına kadar ara verebileceği ihtimalini destekleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

Bankanın bu yıl faiz indirim hızını yavaşlatacağına yönelik beklentiler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağına işaret ederek fiyatları aşağı çekiyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,40 doların direnç, 70,70 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.