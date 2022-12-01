Çin Genel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde önceki aya göre 0,2 puan artışla 49,4'e çıktı. Endeks, geçen aya göre artış kaydetse de büyüme eşiğinin altında kalarak, daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Piyasa araştırma şirketi IHS Markit'in imalat sektöründeki işletmelere gönderdiği anketlerle hazırlanan endeks, ağustosta 49,5, eylülde 48,1 ve ekimde 49,2 ile büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in haberine göre, büyümenin öncü göstergesi sayılan endekste, 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediliyor.

Sonbahardaki Kovid-19 salgınları ve karantina tedbirleri hem üretime hem de tüketime darbe vururken, işletmeler hammadde ve üretim maliyetlerinin arttığını, satın alma, stoklar ve istihdamda gerileme olduğunu bildirdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat sanayi PMI endeksi de önceki aya göre 1,2 puan azalarak 48'e gerilemişti.

SALGIN TEDBİRLERİ EKONOMİK BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜYOR

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz görünüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.