Çin mali politika toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek

Çin'in riskleri önlemek ve 61 trilyon dolarlık sektör için orta vadeli öncelikleri belirlemek amacıyla her 5 yılda bir düzenlediği mali politika toplantısı gelecek hafta gerçekleştirmeyi planlamasına ilişkin konuya yakın kaynaklara göre, hükümet liderleri, düzenleyiciler ve üst düzey bankacılar 30-31 Ekim tarihlerinde Pekin'de kapalı kapılar ardında düzenlenecek ulusal mali çalışma konferansında bir araya gelecekler.

Devlet Başkanı Xi Jinping liderliğinde yapılacak toplantıda, emlak krizi ve yerel yönetim finansman araçlarındaki artan borç da dahil olmak üzere mali risklerin çözülmesine odaklanılacak.

İlk olarak 1997 yılında Asya mali krizinin ardından başlatılan konferansın genel amacı ekonomik büyümeye yardımcı olacak ve istikrarı koruyacak reformlar için bastırmak.