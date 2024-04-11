CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de deflasyon endişeleri alevlendi

Çin'de deflasyon endişeleri alevlendi

Çin'de tüketici enflasyonu Mart ayında gıda ve seyahat fiyatlarındaki gerilemeyle sert bir şekilde düştü. Gerileyen tüketici fiyatları, deflasyon endişelerini alevlendirdi.

Oluşturma Tarihi 11 Nisan 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 11 Nisan 2024 09:30

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in tüketici enflasyonu Mart ayında gıda ve seyahat fiyatlarındaki gerilemeyle sert bir şekilde düştü; İç talepteki durgunluk nedeniyle deflasyona ilişkin endişeler yeniden alevlendi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Şubat ayındaki %0,7 artışın ardından Mart ayında bir önceki yıla göre %0,1 arttı. Piyasa beklentisi artışın %0,4 olacağını öngörüyordu.

Bu rakamlar, Çin'in Şubat ayında dört aylık deflasyon serisini sonlandırmasının ardından tüketici fiyatları deflasyon endişelerini yeniden canlandırabilir.

Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Asya Kalkınma Bankası'nın da bulunduğu çok sayıda kurum, Çin'in bu yılki ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini son dönemdeki ihracatın desteğiyle Pekin'in yüzde 5 civarındaki hedefine yakın bir şekilde yukarı yönlü revize etmişti. Ancak uzun süren emlak krizi, yüksek yerel yönetim borcu ve azalan tüketici talebi dünyanın ikinci büyük ekonomisinin toparlanmasını kısıtlıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dün yaptığı açıklamayla, belirsiz ekonomik görünüm nedeniyle ülkenin kamu maliyesine yönelik riskleri gerekçe göstererek Çin'in kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü.

Çin İstatistik Bürosu kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, tüketici fiyatlarındaki düşüşün "Yeni Yıl" tatili sonrasında piyasa arzı yeterliyken, tüketici talebindeki mevsimsel düşüşten kaynaklandığını söyledi.

Gıda fiyatları Şubat ayındaki %0,9'luk düşüşten sonra Mart ayında %2,7 gibi yüksek bir oranda geriledi. Domuz eti ve taze sebze fiyatları Şubat ayında yıllık artışlarını tersine çevirerek Mart ayında sırasıyla %2,4 ve %1,3 düşüş gösterdi. Yumurta, meyve ve diğer etler gibi diğer gıda maddelerinde geçen ay daha büyük düşüşler bildirildi.

Gıda dışı fiyatlar Şubat ayındaki %1,1 artışa kıyasla Mart ayında %0,7 arttı. Hizmet fiyatları, seyahat maliyetlerindeki düşüş nedeniyle geçen ay ılımlı bir seyir izledi.

İstatistik bürosundan verilerine göre, seyahat fiyatları Şubat ayındaki %23,1'lik artışa kıyasla yıllık bazda %6,0'lık bir artışa geldi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, Şubat ayındaki %1,2'lik artıştan yavaşlayarak Mart ayında %0,6 arttı.

Aylık bazda tüketici fiyatları, Şubat ayındaki %1,0 artıştan sonra Mart ayında %1,0 düştü.

Aynı anda açıklanan Çin'in üretici fiyatları, Şubat ayındaki %2,7'lik düşüşe kıyasla Mart ayında bir önceki yıla göre %2,8 geriledi ve ankete katılan ekonomistlerin beklentileriyle örtüştü. Böylece üretici fiyatları 18 ay üst üste deflasyonda kaldı.

Üretici fiyatlarında aylık bazda da %0,1 düşüş yaşandı.

İlginizi Çekebilir
7 ayın en yükseği: İngiltere’de perakendede paskalya etkisi 7 ayın en yükseği: İngiltere'de perakendede paskalya etkisi 09 Nisan 2024 08:54
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı Borsa haftayı rekorlarla tamamladı 09 Nisan 2024 13:06
OECD Bölgesi’nde enflasyon sabit kaldı OECD Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı 08 Nisan 2024 15:23
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 09 Nisan 2024 09:31
ABD Tayvan merkezli şirkete çip yatırımı için 6,6 milyar dolar destek verecek ABD Tayvan merkezli şirkete çip yatırımı için 6,6 milyar dolar destek verecek 08 Nisan 2024 16:56
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi 08 Nisan 2024 17:04
Çin ekonomisinin %5,3 büyüyeceği tahmin edildi Çin ekonomisinin %5,3 büyüyeceği tahmin edildi 08 Nisan 2024 15:19
AB’den Ürdün’e mali destek hazırlığı AB'den Ürdün'e mali destek hazırlığı 08 Nisan 2024 14:44
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü 08 Nisan 2024 13:14
Almanya’nın ihracatı şubatta geriledi Almanya'nın ihracatı şubatta geriledi 08 Nisan 2024 13:01
Altının gramı 2 bin 409 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 409 liradan işlem görüyor 08 Nisan 2024 11:55
Almanya’da sanayi üretimi beklentileri aştı Almanya'da sanayi üretimi beklentileri aştı 08 Nisan 2024 12:26
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.005,89
%0,5893
BORSA
1.003,24
%0,3235
ALTIN
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.085,54
%8,5536
BORSA
1.252,94
%25,2942
ALTIN
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.071,97
%7,1966
BORSA
1.327,25
%32,7249
ALTIN
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
1.992,88
%99,2875
BORSA
2.242,35
%124,2347
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler