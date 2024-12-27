Çin'de devlet şirketlerinin karı arttı

Çin'de kamuya ait şirketler ve kamuya bağlı holdinglerin karı, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artış kaydetti.

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Kasım 2024'te merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin toplam gelirleri 74,89 trilyon yuan (10,26 trilyon dolar), toplam karları ise 3,85 trilyon yuan (530 milyar dolar) oldu.

Bu dönemde toplam gelir, yıllık bazda yüzde 1,3 yükselirken toplam kar yüzde 0,1 artış kaydetti. Kamuya ait şirketlerin borçlarının varlıklara oranı ise kasım sonu itibarıyla yüzde 64,9'a ulaştı.