CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de elektrikli araçlar yaygınlaşıyor: Üretim ve satış arttı

Çin'de elektrikli araçlar yaygınlaşıyor: Üretim ve satış arttı

Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları, 2025'in 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 14:04

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, Ocak-Ekim 2025 döneminde, "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlardan 13,02 milyon üretilirken 12,94 milyon adet satıldı.

Elektrikli araç üretimi yıllık bazda yüzde 33,1, satışlar yüzde 32,7 artarken elektrikli araçların toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 46,7'ye yükseldi.

Bu dönemde elektrikli araç ihracatı ise yüzde 90,4 artışla 2,01 milyona ulaştı.

Ekim ayında 1,72 milyona ulaşan NEV satışları, toplam yeni araç satışlarının yüzde 51,6'sını oluşturdu.

Ülkede ilk kez bir ayda NEV satışları, benzin ve motorinli araç satışlarını geride bıraktı.

Çin'de 2025'in 10 ayında otomobil üretimi yıllık yüzde 13,2 artışla 27,96 milyona, otomobil satışları ise yüzde 12,4 artışla 27,69 milyona çıktı.

Bu dönemde ülkenin otomobil ihracatı ise yıllık yüzde 15,7 artışla 5,62 milyon oldu.

İlginizi Çekebilir
Japonya’da büyük şirket kârları 2025’in ilk yarısında geriledi Japonya'da büyük şirket kârları 2025'in ilk yarısında geriledi 11 Kasım 2025 09:06
San Francisco Fed: Faizi uzun süre yüksek tutmak riskli San Francisco Fed: Faizi uzun süre yüksek tutmak riskli 11 Kasım 2025 09:01
Çin’den ABD’ye nadir element ihracatında yeni dönem: ’Doğrulanmış Son Kullanıcı’ sistemi gündemde Çin’den ABD’ye nadir element ihracatında yeni dönem: 'Doğrulanmış Son Kullanıcı' sistemi gündemde 11 Kasım 2025 08:52
Petrol fiyatları OPEC raporu öncesi yatay seyrediyor Petrol fiyatları OPEC raporu öncesi yatay seyrediyor 11 Kasım 2025 08:46
Trump’tan Hindistan’a tarife indirimi sinyali Trump’tan Hindistan’a tarife indirimi sinyali 11 Kasım 2025 08:42
İsviçre ile ABD gümrük vergisi anlaşmasında sona yaklaşıldı İsviçre ile ABD gümrük vergisi anlaşmasında sona yaklaşıldı 11 Kasım 2025 08:39
ABD’de ’geçici bütçe tasarısı’ Senato’da kabul edildi ABD'de 'geçici bütçe tasarısı' Senato'da kabul edildi 11 Kasım 2025 08:33
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 10 Kasım 2025 16:48
Rusya’nın dış ticaret fazlası geriledi Rusya'nın dış ticaret fazlası geriledi 10 Kasım 2025 14:53
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni geriledi Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi 10 Kasım 2025 14:20
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13 trilyon rubleyi aştı Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13 trilyon rubleyi aştı 10 Kasım 2025 14:06
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 10 Kasım 2025 13:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler