CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de sanayi üretimi beklentileri aştı

Çin'de sanayi üretimi beklentileri aştı

Çin'in sanayi üretimi, ekonomisinin bazı bölümlerini istikrara kavuşturmaya başlaması ve deflasyonist baskıların devam etmesiyle birlikte, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 09:47

Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 09:47

Çin'in sanayi üretimi, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı. Beklentiler ise sanayi üretiminin yüzde 4,3 artacağı yönündeydi.

Eylül ayında perakende satışlarda büyüme hızlandı. Satışlar, yüzde 5,5 artarak tahminlerin oldukça üzerine çıktı ve Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ekonomistler satışların yüzde 4,9 artmasını bekliyorlardı. Ağustos ayında artış yüzde 4,6 olmuştu.

Sabit varlık yatırımlarında büyüme ise Ocak-Eylül döneminde yüzde 3,1 oldu. Beklentiler ise yüzde 3,2 artış olacağı yönündeydi. Ocak-Ağustos döneminde yatırımlar yüzde 3,2 büyümüştü.

İşsizlik oranı Eylül'de Kasım 2021'den bu yana en düşük seviye olan %5'e geriledi.

İlginizi Çekebilir
Uzun vadeli ABD Hazine kağıdı getirileri daha da yükselebilir Uzun vadeli ABD Hazine kağıdı getirileri daha da yükselebilir 17 Ekim 2023 09:26
Küresel akıllı telefon pazarı yüzde 8 daraldı Küresel akıllı telefon pazarı yüzde 8 daraldı 17 Ekim 2023 09:24
ABD’de otomotiv sektöründeki grev 7,7 milyar dolara mal oldu ABD'de otomotiv sektöründeki grev 7,7 milyar dolara mal oldu 17 Ekim 2023 09:22
ABD’de tatil sezonu harcamalarının artması bekleniyor ABD'de tatil sezonu harcamalarının artması bekleniyor 17 Ekim 2023 09:19
Yeni Zelanda’da enflasyon son iki yılın en düşük seviyesine indi Yeni Zelanda'da enflasyon son iki yılın en düşük seviyesine indi 17 Ekim 2023 09:18
ECB ekonomistinden enflasyon açıklaması: Güven duymak için biraz zaman gerekli ECB ekonomistinden enflasyon açıklaması: Güven duymak için biraz zaman gerekli 17 Ekim 2023 09:13
Katar LNG arzını artırma projeleri için alıcı arıyor Katar LNG arzını artırma projeleri için alıcı arıyor 17 Ekim 2023 09:08
Fed üyesi: Fed daha fazla faiz artışını düşünmemeli Fed üyesi: Fed daha fazla faiz artışını düşünmemeli 17 Ekim 2023 09:06
Bitget kripto destekli kredi kartı çıkaracak Bitget kripto destekli kredi kartı çıkaracak 17 Ekim 2023 09:04
BoE Başekonomistinden enflasyon açıklaması: Kararlıyız BoE Başekonomistinden enflasyon açıklaması: Kararlıyız 16 Ekim 2023 17:09
İmalat endeksi daralmayı işaret etti İmalat endeksi daralmayı işaret etti 16 Ekim 2023 16:01
ABD şirketlerinin kazançları için görünüm zayıflıyor ABD şirketlerinin kazançları için görünüm zayıflıyor 16 Ekim 2023 15:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,65
%0,7646
ALTIN
1.005,79
%0,5786
EURO
1.004,12
%0,4123
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
996,49
%-0,3512
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
1.007,37
%0,7373
DOLAR
990,43
%-0,9572
BORSA
1.021,92
%2,1923
ALTIN
1.026,04
%2,6042
EURO
1.037,22
%3,7215
DOLAR
1.019,22
%1,922
BORSA
1.732,92
%73,2917
ALTIN
1.605,98
%60,5978
EURO
1.498,66
%49,8662
DOLAR
2.237,41
%123,7414
BORSA
BİST En Aktif Hisseler