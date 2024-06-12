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Çin'de tüketici enflasyonu sabit kaldı

Çin'de tüketici enflasyonu sabit kalırken üretici fiyatlarında ise hafif düşüş gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 09:37

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 09:38

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs ayında, Nisan ayında olduğu gibi geçen yılın aynı dönemine göre %0,3 arttı. Ekonomistler, tüketici fiyatlarında yıllık artışın %0,4 olmasını bekliyorlardı.

Nisan ayında bir önceki aya göre %0,1 artan tüketici fiyatları, Mayıs ayında ise %0,1 geriledi. Ekonomistler değişim olmayacağını öngörüyorlardı.

Üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) düşüş, Nisan ayındaki %2,5 seviyesinden Mayıs ayında %1,4'e geriledi. Beklentiler üretici fiyatlarında %1,5'lik düşüş yönündeydi.

"PROAKTİF BİR POLİTİKA DURUŞU GEREKLİ OLABİLİR"

Pinpoint Asset Management'ın baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "Deflasyonist baskının henüz azalmadığını düşünüyorum.TÜFE enflasyonu aylık bazda hafif negatif seyrediyor. ÜFE'deki iyileşme büyük ölçüde bakır ve altın gibi emtia fiyatlarından kaynaklanıyor ve Çin'in iç talebinin bir yansıması değil" dedi.

Birçok ekonomist Pekin'in önümüzdeki aylarda ekonomiyi bu yıl için %5 civarında olan GSYH büyüme hedefine ulaşma yolunda tutmak ve sürdürülebilir bir toparlanmayı teşvik etmek için daha fazla destek önlemi açıklamasını bekliyor.

Zhang, "İç talebi daha etkin bir şekilde artırmak için mali, parasal ve emlak sektörünü kapsayan daha kapsamlı ve proaktif bir politika duruşu gerekli olabilir" diye konuştu.

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