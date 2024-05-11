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Çin'de tüketici enflasyonu yine pozitif bölgede kaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede tüketici enflasyonu üçüncü ayda da pozitif bölgede kaldı.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 11 Mayıs 2024 09:30

Çin'de tüketici enflasyonu Nisan ayında hızlanarak üçüncü ay boyunca sıfırın üzerinde kalırken, fabrika çıkış fiyatları ekonomideki zayıf talebi vurgulayan uzun süreli düşüşünü devam ettiriyor.

PİYASA BEKLENTİSİ ARTIŞIN YÜZDE 0,2'YE ÇIKACAĞI YÖNÜNDEYDİ

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,1 olan artışın yüzde 0,2'ye çıkacağı yönündeydi.

Fabrika çıkış üretici fiyatları, 2022'nin sonlarından bu yana olduğu gibi deflasyonda sıkışıp kaldı; Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 düştü. Piyasa beklentisi Mart ayında yaşanan yüzde 2,8 düşüşün, yüzde 2,2 düşüşe doğru geleceği şeklinde oluşmuştu.

DEFLASYONİST BASKI ÇİN EKONOMİSİ İÇİN BİR TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR

Rakamlar, imalat sektöründeki olumlu gelişmelere ve güçlü ihracata rağmen deflasyonist baskının Çin ekonomisi için bir tehdit olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Aylık bazda tüketici fiyatlarında yüzde 0,1 artış olurken, üretici fiyatları yüzde 0,2 geriledi.

Gıda fiyatlarında düşüş yıllık bazda bir önceki ay olduğu gibi yüzde 2,7 gerilerken, gıda dışı fiyatlarda yüzde 0,7 olan artış yüzde 0,9'a çıktı.

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