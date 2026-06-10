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Çin'de üretici fiyatları yaklaşık 4 yılın en hızlı artışını kaydetti

Çin'de mayıs ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle artan hammadde maliyetleri ve yapay zeka yatırımlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,9 ile yaklaşık 4 yılın en hızlı artışını kaydetti.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2026 15:08

Çin'de mayıs ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle artan hammadde maliyetleri ve yapay zeka yatırımlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,9 ile yaklaşık 4 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Savaşın Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına neden olarak enerji ve hammadde akışını aksatmasıyla Orta Doğu'daki gerilimden kaynaklanan girdi maliyetlerindeki artış Çin ekonomisindeki deflasyonist baskıların azalmasına katkı sağladı.

Buna göre, Çin'de mayıs ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle artan hammadde maliyetleri ve yapay zeka yatırımlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,9 ile Temmuz 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Üretici enflasyonu öngörülere paralel gerçekleşirken, önceki aya göre hızlanmaya işaret etti. Üretici enflasyonu nisanda yüzde 2,8 artmıştı.

Çin'de mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,2, çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1,1 artarak tahminlerin altında kaldı.

Çin'de deflasyon riskleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle yükselen enerji maliyetleri nedeniyle teknik olarak azalırken, ülkedeki fiyat artışlarının güçlü talep kaynaklı olmaması sağlıklı bir görünüme işaret etmiyor.

Üretici fiyatlarındaki son dönemdeki iyileşmenin, tüketici güveninde geniş tabanlı bir toparlanmanın göstergesi olarak değerlendirilmesi için henüz erken olduğu belirtiliyor.

Yüksek hammadde maliyetlerinin yanı sıra yapay zeka işlem gücüne yönelik artan talep de toptan fiyatları yükselterek teknoloji ekipmanları ve yarı iletken fiyatlarında artışa neden oldu.

GIDA KALEMİ YERİNDE SAYIYOR

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Çin'de ÜFE'nin Temmuz 2022'den bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktığını ancak gıda tarafının hala yerinde saydığını vurguladı.

Gıda dışı kalemlerde ve hizmet sektöründe son üç-dört aydır hızlanma görüldüğünü belirten Kaymaz, bu artışlarda ABD/İsrail-İran savaşının etkili olduğunu dile getirdi.

Kaymaz, ÜFE'nin TÜFE'ye de yansıyacağı göz önüne alındığında, Çin Merkez Bankasının (PBoC) teşvik ve gevşeme politikalarına daha temkinli yaklaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Enflasyonist faktörler arasında veri merkezi yatırımlarının da bulunduğunu ifade eden Kaymaz, "Savaş Çin'i deflasyon girdabından kurtardı. Ancak bu durum şimdilik geçerli. Deflasyonda yapısal baskı sürüyor." dedi.

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