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Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş hızlandı

Çin'in 70 büyük kentinde yeni konut fiyatları 2023 yılı sonunda daha hızlı bir düşüş gösterdi. Aralık ayı verileri, Pekin yönetiminin gerilemeyi tersine çevirme çabalarına rağmen ülkenin emlak sektöründe çöküşün devam ettiğini gösterdi.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 09:10

The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ortalama yeni konut fiyatları Aralık ayında Kasım ayına göre %0,45 düşerek Kasım ayındaki %0,37'lik düşüşe göre hızlandı.

62 şehir Aralık ayında konut fiyatlarının Kasım ayına göre düştüğünü bildirirken, bu sayı bir önceki ay 59 idi.

Bir önceki yıla kıyasla Aralık ayında ortalama konut fiyatı %0,89 düşerek Kasım ayındaki %0,70'lik düşüşten daha hızlı bir gerileme gösterdi. 70 büyük şehirden 48'i konut fiyatlarında bir önceki yıla göre düşüş bildirirken, bu sayı Kasım ayına göre değişmedi.

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