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Çin'den Elon Musk'la kritik görüşme

Çin Başkan Yardımcısı Han Trump'ın göreve başlaması öncesinde Elon Musk ile görüştü.

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2025 09:08

Son Güncelleme Tarihi 20 Ocak 2025 09:08

Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng Pazar günü Tesla CEO'su Elon Musk ve ABD iş dünyasının diğer üyeleriyle Washington D.C.'de bir araya geldi.

Haberde Han'ın Musk'a "Tesla ve diğer ABD şirketlerini fırsatları değerlendirmeleri ve Çin'in kalkınmasının faydalarını paylaşmaları ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin büyümesine katkıda bulunmaları için memnuniyetle karşıladığını" söylediği belirtildi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, geçen yılki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i açılış törenine katılmaya davet etmişti. Xi'nin yerine törene Han katılacak

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