CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in borçlanma hızı arttı

Çin'in borçlanma hızı arttı

Çin'de merkezi hükümet ve yerel yönetimler, ekonomiyi desteklemek için uygulanan mali teşviklerin de etkisiyle Ekim ayında borçlanma hızını artırdılar.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2023 08:48

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2023 08:48

Chinabond verilerine göre Çin, Ekim ayı boyunca 2,6 trilyon yuan (360 milyar dolar) onshore devlet tahvili ve yerel yönetim tahvili satma yolunda ilerliyor. Bu yıl başından bu yana görülen en yüksek aylık miktar olacak. Ekim ayı toplamı aynı zamanda ilk dokuz aydaki aylık ihraç ortalamasının %63 üzerinde gerçekleşecek.

İhraç artışı, merkezi hükümetin harcamaları hızlandırma çabasını yansıtıyor.

Citic Securities'e göre tahvil piyasasına yönelik arz baskısı dördüncü çeyrek boyunca yüksek kalmaya devam edecek. Firmanın baş ekonomisti Ming Ming'in bir notunda belirttiğine göre, PBOC'nin daha fazla likiditeyi serbest bırakmak için bankaların rezerv oranını azaltması veya hatta yıl içinde borçlanma maliyetlerini düşürmek için faiz oranlarını düşürmesi gerekebilir.

Ekim ayındaki devlet tahvili ihracı bir önceki aya göre %5 artarak 1,24 trilyon yuan oldu ve Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Özbekistan ekonomisi yüzde 5,8 büyüdü Özbekistan ekonomisi yüzde 5,8 büyüdü 27 Ekim 2023 12:25
Kazakistan’ın kredi not görünümünü iyileştirildi Kazakistan'ın kredi not görünümünü iyileştirildi 27 Ekim 2023 15:26
Tokyo’da çekirdek enflasyon yeniden yükseldi Tokyo'da çekirdek enflasyon yeniden yükseldi 27 Ekim 2023 09:03
Eski Fed üyesi: Fed faiz oranlarını daha da yükseltebilir Eski Fed üyesi: Fed faiz oranlarını daha da yükseltebilir 27 Ekim 2023 08:59
Küresel özel borç piyasası 3,5 trilyon dolara ulaşacak Küresel özel borç piyasası 3,5 trilyon dolara ulaşacak 27 Ekim 2023 08:48
Şili Merkez Bankası faiz indirimine devam etti Şili Merkez Bankası faiz indirimine devam etti 27 Ekim 2023 08:44
Etiyopya’nın elektrik ihracatı 5 yılda iki kat arttı Etiyopya'nın elektrik ihracatı 5 yılda iki kat arttı 28 Ekim 2023 14:54
Yellen: Tahvil getirilerinde yükseliş güçlü ABD ekonomisinin yansıması Yellen: Tahvil getirilerinde yükseliş güçlü ABD ekonomisinin yansıması 27 Ekim 2023 08:41
Altının gramı 1.800 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gramı 1.800 lira seviyesinden işlem görüyor 27 Ekim 2023 10:48
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya yükseldi 27 Ekim 2023 16:53
ABD Temsilciler Meclisi üyesinden kısmi kapanma açıklaması ABD Temsilciler Meclisi üyesinden kısmi kapanma açıklaması 27 Ekim 2023 08:38
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi 28 Ekim 2023 11:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
999,82
%-0,0177
DOLAR
999,16
%-0,0838
EURO
999,04
%-0,0962
ALTIN
1.026,06
%2,606
BORSA
1.004,09
%0,4094
DOLAR
1.002,52
%0,2521
EURO
984,03
%-1,5973
ALTIN
1.398,84
%39,8836
BORSA
1.031,26
%3,1261
DOLAR
1.037,39
%3,7391
EURO
1.089,87
%8,9869
ALTIN
1.938,06
%93,8056
BORSA
1.511,52
%51,1522
DOLAR
1.616,53
%61,6531
EURO
1.829,94
%82,9942
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler