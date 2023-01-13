Çin'in yuan cinsinden yıllık ticaret fazlası, yılın ilk yarısındaki güçlü ihracatın yılın son çeyreğinde küresel talepte yaşanan düşüşü telafi etmesinin etkisiyle 2022 yılında rekor kırdı.

Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre 2022 yılında ticaret fazlası 4,3 trilyon yuan olan önceki rezervi aşarak 5,87 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılında ihracat yüzde 10,5 artarken ithalatta artış oranı yüzde 4,3 oldu.

Aralık ayında ise ihracat bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşerken, ithalat yüzde 1,5 artış gösterdi.