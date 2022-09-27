Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun "kabul edilemeyecek kadar yüksek" olduğu ortamda Fed'in faiz oranlarını artırması ve bir süre için politikayı sınırlayıcı tutması gerektiğini söyledi.

Mester, "Eğer yapılacak bir hata var ise, daha az şey yapmaktan ise daha fazla şey yapmak daha iyidir" diye konuştu.

"AGRESİF ADIMLAR DAHA KÖTÜ SONUÇLARI ENGELLEYEBİLİR"

"Bir belirsizlik olduğunda, politika yapıcılar için daha agresif şekilde hareket etmek daha iyi olabilir, çünkü agresif ve önden adımlar normalde ortaya çıkacak sonuçlardan daha kötülerinin ortaya çıkmasını engelleyebilir" diye konuşan Mester, enflasyonu değerlendirirken "çok ihtiyatlı olacağını ve enflasyonun tepe yaptığına ikna olmadan önce birkaç ay üst üste enflasyonun bir önceki aya göre düştüğünü görmesi gerektiğini de vurguladı.

SIKILAŞTIRMA POLİTİKASI DEVAM ETMELİ

Enflasyon bekleyişleri konusunda belirsizlikle karşı karşıya olan politika yapıcıların politikası daha gevşek tutmak yerine daha fazla sıkılaştırma riskini alması gerektiğini savunan Mester, "Araştırmalar yanlış bir şekilde uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin iyi çıpalandığını öngörmenin, enflasyon bekleyişlerinin iyi çıpalanmadığını öngörmekten çok daha maliyetli olduğuna işaret ediyor" dedi.