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Gundlach: Fed bu yıl sadece bir kez faiz indirecek

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indireceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 09:13

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, enflasyonun merkez bankasının hedefinin üzerinde durmasıyla birlikte Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indireceğini söyledi.

Gundlach CNBC'ye verdiği demeçte, Fed'in Mart ayında potansiyel olarak yapabileceği indirim sayısına ilişkin kendi projeksiyonuna atıfta bulunarak, "Üç faiz indirimi almamız pek olası görünmüyor" dedi.

Fed'in enflasyonda aşağı yönlü bir ilerleme olmadığını açıklamasına işaret eden Gundlach, "Bu yüzden bu yıla kadar bir faiz indirimine güveniyorum" diye konuştu.

Gundlach, gıda, enerji ve konut hariç hizmetlerin bir ölçüsü olan süper çekirdek enflasyonun Mart ayında yıllık bazda %4,8 olduğunu ve manşet 1. Çeyrek TÜFE'nin yıllık bazda %2,7 olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Gundlach, "Bunun yerine manşet enflasyon yıllık %3,5 seviyesinde. Yani bana neredeyse Powell enflasyon verilerinin faiz artırımı olmadan düşmesini umuyormuş gibi geliyor" dedi.

Petrol fiyatları varil başına 80 dolar seviyesindeyken, özellikle çekirdek TÜFE rakamlarında, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düşmesinin olası olmadığını savunan, Gundlach, piyasalarda Fed'in faiz artırımına gitmeyi düşündüğünü ima etmeye doğru "yalpalayacağı" korkusu olduğunu ve bunun kesinlikle gerçekleşmediğini söyledi.

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