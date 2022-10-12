Cleveland Fed Başkanı Mester: Para politikasında sıkılaştırma devam etmeli

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bu yıl yapılan büyük faiz artırımlarına rağmen enflasyonda yükselişin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, parasal sıkılaştırma politikasına devam etmenin gerekli olduğunu söyledi.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Mester, "Kabul edilemeyecek kadar yüksek ve ısrarcı enflasyon ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu önemli zorluk olmaya devam ediyor. Ekonominin talep tarafından biraz yavaşlama ve arz tarafından iyileşme işaretleri olsa da enflasyon konusunda ilerleme yok" dedi.

"PARA POLİTİKASI SINIRLAYICI BÖLGEYE DOĞRU HAREKET EDİYOR"

Fed yetkillerinin kolleftik olarak beklediklerinden daha fazla faiz artırımı beklediğini ifade eden Mester, "Para politikası sınırlayıcı bölgeye doğru hareket ediyor ve enflasyonu yüzde 2 hedefimize doğru sürdürülebilir bir düşüş patikasına sokmak için o sınırlayıcı bölgede biraz samana ihtiyacı olacak" dedi.

Mester, gelecek FOMC toplantısında ne kadar büyük bir faiz artırımı beklediği konusunda bilgi vermedi, ancak faiz artırımlarının büyüklüğünün enflasyon görünümüne bağlı olduğunu vurguladı.

Enflasyonun gelecek yılın sonuna kadar yüzde 3,5'e geri gelmesi gerektiğini savunan Mester, yüzde 2 hedefine ise 2025 yılında geri gelineceğini öngördü.