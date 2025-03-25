CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Deutsche Bank: ABD'nin resesyona girme olasılığı %43

Deutsche Bank: ABD'nin resesyona girme olasılığı %43

Deutsche Bank, ABD'nin resesyona girme olasılığının %43 olarak açıkladı.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2025 09:00

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2025 09:00

Deutsche Bank tarafından yapılan ve ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin soru işaretlerini artıran bir ankete göre, ABD'nin resesyona girme ihtimali artıyor.

17-20 Mart tarihleri arasında 400 katılımcının ortalama görüşüne göre, önümüzdeki 12 ay içinde büyümede bir gerileme olasılığı yaklaşık %43.

İşsizliğin düşük seyretmesine ve çoğu veri noktasının büyümenin yavaşlamasa da devam ettiğini göstermesine rağmen, anket sonuçları, tüketicilerin ve iş dünyası liderlerinin yavaşlama veya resesyonun büyüyen bir risk olduğu konusunda giderek daha fazla endişe duydukları yönündeki duyarlılık anketlerinden gelen mesajı güçlendiriyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 20 Mart 2025 16:17
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 20 Mart 2025 16:29
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi arttı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı 20 Mart 2025 14:36
İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü 20 Mart 2025 14:19
OECD: Küresel borç piyasaları zorlu bir görünümle karşı karşıya OECD: Küresel borç piyasaları zorlu bir görünümle karşı karşıya 20 Mart 2025 13:20
Avrupa Merkez Bankasından tarifelere karşı uyarı Avrupa Merkez Bankasından tarifelere karşı uyarı 20 Mart 2025 12:43
Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Mart 2025 10:41
Petrol fiyatları ABD dolarının etkisiyle yükseldi Petrol fiyatları ABD dolarının etkisiyle yükseldi 20 Mart 2025 09:06
BlackRock: Resesyon Bitcoin için büyük bir katalizör olacak BlackRock: Resesyon Bitcoin için büyük bir katalizör olacak 20 Mart 2025 09:04
Trump: Fed’in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır Trump: Fed'in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır 20 Mart 2025 08:59
Çin faiz oranlarını sabit tuttu Çin faiz oranlarını sabit tuttu 20 Mart 2025 08:57
İngiltere’nin vergileri artırmayacağı belirtildi İngiltere'nin vergileri artırmayacağı belirtildi 20 Mart 2025 08:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler