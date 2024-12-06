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Dolar/ruble paritesi 100 seviyesinin altında

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından sürekli dalgalı bir seyir izleyen izleyen dolar/ruble paritesi 100 seviyesinin altına geriledi.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2024 12:25

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2024 12:26

Dolar/ruble paritesi, Ukrayna'nın Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rusya'ya saldırılarını azaltmasıyla 100 seviyesinin altına geriledi. Analistler, Ukrayna savaşında Rusya ile ABD arasındaki gerginliğin kısmen azalmasının rubleyi güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1,1 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 20 Kasım'dan bu yana ilk defa 100 seviyesinin altına indi. Moskova Borsası (MOEX) yüzde 1,3 değer kazanarak 2.543 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,3 artarak 775 puana çıktı. Ruble 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Rusya Merkez Bankası, gelişmenin ardından döviz alımlarını yıl sonuna kadar durdurmaya karar verdiğini bildirmişti. Analistler, Ukrayna savaşında Rusya ile ABD arasındaki gerginliğin kısmen azalmasının rubleyi güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

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