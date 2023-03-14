DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, Fed'in bankacılık sektöründe devam eden kaosa rağmen Mart toplantısında küçük bir faiz artırımı yapacağını öngördüğünü söyledi.
DoubleLine Capital CEO'su Gundlach: Fed faiz artırımı yapmamalı
DoubleLine Capital CEO`su Jeffrey Gundlach, Fed`in kredibilitesini korumak için Mart toplantısında faiz artıracağını ancak bunu yapmaması gerektiğini ifade etti.
Gundlach yaptığı açıklamada, "Bu noktada, Fed'in 50 baz puan bir faiz artırımına gitmeyeceğini, ancak 25 baz puanlık bir artırım yapacağını düşünüyorum. Banka'nın kredibilitesinin korunması için muhtemelen 25 baz puanlık bir artırım yapılacak. Ancak bunun son artırım olacağını düşünebilirim" diye konuştu.
Bankacılık sektöründe yaşananların Fed Başkanı Powell'ın oyun planını bozduğunu savunan Gundlach, "Ben olsam o faiz artırımını yapmam" dedi.
Gundlach, para politikasında daha fazla sıkılaştırmanın ekonominin içinde bulunduğu duruma şu anda dığru yanıt olacağını düşünmediğini vurguladı.
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