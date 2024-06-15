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ECB Başkanı Lagarde: ECB enflasyon hedefini tutturacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyon hedefini tutturacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Haziran 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 15 Haziran 2024 09:13

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Cuma günü Fransız finans piyasalarındaki çalkantılarla ilgili bir soruyu büyük ölçüde geçiştirerek ECB'nin enflasyon hedefini tutturacağını söylemekle yetindi.

"İÇ SİYASİ DURUMLA İLGİLİ YORUM YAPMAYACAĞIM"

Fransız piyasaları Cuma günü, yatırımcıların aşırı sağa çoğunluk sağlayabilecek bir erken seçim öncesinde pozisyonlarını azaltmaları nedeniyle sert bir satış dalgası daha yaşadı.

Lagarde'a, Fransız tahvilleri üzerindeki risk priminin 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından ECB'nin Fransa'yı desteklemek için acil bir tahvil alım programı kullanmayı düşünüp düşünmeyeceği soruldu.

Lagarde "İç siyasi durumla ilgili yorum yapmayacağım. Sadece Avrupa Merkez Bankası'nın görevinin görevini yerine getirmek ve enflasyonu kontrol altında tutarak hedefe geri döndürmek olduğunu söyleyeceğim" dedi

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