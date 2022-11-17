ECB üyesi Panetta: Yeşil dönüşüm enflasyonun düşürülmesine yardım edebilir

ECBYönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, yenilenebilir enerjinin daha geniş şekilde kullanılmasının ille de daha yüksek fiyat anlamına gelmeyeceğini, fosil yakıtlara bağımlılığın devam etmesi ile karşılaştırıldığında enflasyonun düşürülmesine yardım da edebileceğini söyledi.