ECBYönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, yenilenebilir enerjinin daha geniş şekilde kullanılmasının ille de daha yüksek fiyat anlamına gelmeyeceğini, fosil yakıtlara bağımlılığın devam etmesi ile karşılaştırıldığında enflasyonun düşürülmesine yardım da edebileceğini söyledi.
ECB üyesi Panetta: Yeşil dönüşüm enflasyonun düşürülmesine yardım edebilir
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Fabio Panetta, yenilenebilir enerji kullanımın artmasının fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak enflasyonun düşmesinde katkıda olabikeceğini vurguladı.
"YENİLEBİLİR ENERJİ ENFLASYONUN AZALTILMASINA YARDIM EDEBİLİR"
Panetta, "Yeşil dönüşümün gelecekte daha yüksek enflasyona yol açması gerekmiyor. Fosil yakıtlar için talebi bastıran ve daha ucuz yenilebilir enerji kaynakları üretimini teşvik eden uygun kamu politikaları enflasyonist baskıların kontrol altına alınmasına ve enflasyonun azaltılmasına yardım edebilir" dedi.
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