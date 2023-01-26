Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyeleri Joachim Nagel ile Gabriel Makhlouf, ECB'nin Şubat ve Mart'ta yapılması beklenen 2 faiz artırımından sonra yılın ikinci çeyreğinde de faiz artırımlarına devam etmesinin sürpriz olmayacağını söylediler.

ECB'nin Şubat'ın ardından Mart ayında da faiz artırımına gitmesi gerektiğini belirten Makhlouf ve Nagel, ancak ECB'nin gelecek 2 ayda yapacağı faiz artırımlarından sonra durmasının muhtemel görünmediğini vurguladılar.

Enflasyonun hala aşırı yüksek olduğunu belirten İrlanda Merkez Bankası Başkanı Makhlouf, "Faiz oranlarının enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefimize dönmeyi sağlayacak yeterince sınırlayıcı seviyeye ulaşması için faiz oranlarının istikrarlı bir hızla ciddi şekilde yükselmesi gerekli" diye konuştu.

Bundesbank Başkanı Nagel de, "Açıklanmış iki adımın ardından faiz artırımlarını devam ettirmemizin gerekmesi sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.