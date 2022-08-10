SEC'e yapılan bildirime göre Musk 5-9 Ağustos tarihleri arasında 7,92 milyon Tesla hissesi sattı. Musk'ın elinde hala 115,04 milyon Tesla hissesi bulunuyor.

Bu satışlarla birlikte Musk'ın 1 yıldan kısa sürede Tesla'da toplam hisse satışı 32 milyar dolar civarına ulaştı.

Musk, 8,5 milyar dolar tutarında hisse satışının ardından Nisan ayında yaptığı açıklamada "daha fazla Tesla hissesi satışı planlanmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynaklar, Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçmesi sonrası ortaya çıkan hukuk mücadelesini kaybetmesi olasılığına hazırlandığını, açılan davanın kaybedilmesi halinde Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecini tamamlamak veya ciddi bir ceza ödemek zorunda kalacağını ifade ediyorlar.