CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,2 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,2 olarak belirlendi.

Oluşturma Tarihi 30 Ağustos 2024 14:20

Son Güncelleme Tarihi 30 Ağustos 2024 14:20

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri de ağustosta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,2 olması yönündeydi.

Açıklanan veriler piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,2 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 3 geriledi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,8, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon ağustosta Belçika'da yüzde 4,5, Estonya'da 3,4, Hollanda'da 3,3, Slovakya'da 3,2, İspanya'da 2,4, Fransa'da 2,2 ve Almanya'da yüzde 2 oldu.

İlginizi Çekebilir
BOJ üyesi: Faizi artırma yönündeki duruşumuz devam edecek BOJ üyesi: Faizi artırma yönündeki duruşumuz devam edecek 28 Ağustos 2024 08:56
API petrol stokları beklentilere yakın geriledi API petrol stokları beklentilere yakın geriledi 28 Ağustos 2024 08:52
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 29 Ağustos 2024 13:49
Avustralya’da enflasyon son 4 ayın en düşüğünde Avustralya'da enflasyon son 4 ayın en düşüğünde 28 Ağustos 2024 08:50
İngiltere’de satılık konut sayısı son 7 yılın zirvesinde İngiltere'de satılık konut sayısı son 7 yılın zirvesinde 28 Ağustos 2024 08:48
ABD’de konut fiyatları haziranda yükseldi ABD'de konut fiyatları haziranda yükseldi 27 Ağustos 2024 16:57
Rusya Goldman Sachs’in aracılık lisansını iptal etti Rusya Goldman Sachs’in aracılık lisansını iptal etti 27 Ağustos 2024 13:46
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 27 Ağustos 2024 13:32
EURO 2024 bitti! Almanya’da tüketici güveni yeniden düşüşe geçti EURO 2024 bitti! Almanya'da tüketici güveni yeniden düşüşe geçti 27 Ağustos 2024 12:16
Kar alımları Brent petrolün fiyatını düşürdü Kar alımları Brent petrolün fiyatını düşürdü 27 Ağustos 2024 10:13
İngiltere’de mağaza fiyatları düştü İngiltere'de mağaza fiyatları düştü 27 Ağustos 2024 09:04
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Ağustos 2024 09:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler