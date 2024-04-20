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Fed: İnatçı enflasyon en büyük risk

ABD Merkez Bankası (Fed), inatçı enflasyonun ve parasal sıkılaşmanın finansal istikrara yönelik en büyük risk olarak görüldüğünü bildirdi.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2024 10:01

Son Güncelleme Tarihi 20 Nisan 2024 10:01

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun nisan sayısını yayımladı.

Raporda, inatçı enflasyonun ve sıkı para politikasının etkilerinin piyasa katılımcıları arasında en çok belirtilen risk olmaya devam ettiği kaydedildi.

Piyasa katılımcılarının çoğunun enflasyonun yeniden hızlanmasının faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek tutabileceğini belirttiği aktarılan raporda, "Kalıcı enflasyonist baskıların beklenenden daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna yol açması riski en sık dile getirilen risk olmaya devam etti." ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu ve Ukrayna küresel ekonomi için risk
Katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin politika belirsizliğini bir risk olarak gördüğü de belirtilen raporda, ticaret politikası ve artan jeopolitik gerilimlerle ilgili diğer dış politika konuları da dahil olmak üzere birçok belirsizlik alanına dikkat çekildiği kaydedildi. Raporda, ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili politika belirsizliğinin de dile getirildiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşının, enerji ve emtia piyasaları ile küresel değer zincirlerinde sürekli aksama olasılığı da dahil olmak üzere küresel ekonomik faaliyetlere yönelik riskler oluşturduğu belirtti.

Jeopolitik gerilimlerin veya politika belirsizliğinin daha da artmasının ekonomik aktiviteyi azaltabileceğine işaret edilen raporda, bunun enflasyonu ve finansal piyasalardaki oynaklığı artırabileceği ifade edildi.

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